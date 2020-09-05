Всего одна ложка этих семян в день спасет от диабета, остеопороза и гастрита

Все помнят знаменитую фразу из детской сказки: «Сезам откройся». Но мало кто знает, что сезам — это второе название кунжута. Мы расскажем о том, насколько большую и важную пользу способные принести эти маленькие семечки.

Состав кунжута и его полезные качества

Эти семена могут иметь разный цвет, от чисто белого до глубокого черного. Белоснежный кунжут получают после очистки, и он обладает меньшей пользой, поскольку именно в шелухе присутствует максимальное количество питательных элементов.

В нем содержится огромное количество полезных веществ. Тиамин — регулирует обменные процессы и поддерживает нервную систему. Сезамин — предотвращает возникновение злокачественных опухолей. Фитин — обеспечивает правильное соотношение минеральных веществ. Фитостерин — предотвращает атеросклероз.

Сезам также богат витаминами и пищевыми волокнами, он отличается высокой питательной ценностью, так как содержит много полезных углеводов и белков.

По количеству кальция кунжут может посоревноваться даже с творогом, поэтому он обладает целебной силой для костей. При регулярном употреблении этих семян можно защитить себя от остеопороза и других заболеваний костной системы.

Этот биопродукт может положительно воздействовать на иммунную систему, привести в норму артериальное давление, повысить свертываемость крови, снизить риск возникновения заболеваний органов дыхания, быстро справиться с расстройством желудка, избавить от воспаления в полости рта и очистить организм от вредных веществ.

Сезам для мужчин

Особая ценность семян сезама для мужчин обусловлена высоким содержанием белка. Он помогает нарастить и укрепить мышцы, справиться с большими физическими нагрузками, а это особенно важно для профессиональных спортсменов и всех кто ведет активный подвижный образ жизни.

Польза для женского здоровья

Целебные семечки способны защитить женщину от развития онкологических заболеваний. Известно также, что вещества, содержащиеся в кунжуте, схожи по функциям с половыми гормонами, а это является особенно важным фактором при наступлении менопаузы.

Сезам содержит большое количество витамина Е. Этот женский витамин способен продлить молодость и сохранить красоту, он улучшает состояние кожи, повышая ее эластичность и препятствуя образованию морщин, волосы приобретают здоровый блеск и наполняются жизненной силой.

Как выбрать кунжут

Только качественный продукт принесёт здоровью пользу, а низкосортный и испорченный может и навредить. Поэтому важно подойти к покупке ответственно.

Для начала стоит внимательно рассмотреть семена, они должны иметь рассыпчатую структуру и обладать приятным запахом. Слипшиеся или сырые семечки не пригодны для употребления в пищу, так как скорее всего они не правильно хранились.

Важно помнить, что гораздо больше полезных веществ содержится в неочищенным продукте. Поэтому стоит отдавать предпочтение семечкам чёрного цвета.

Где хранить

Неочищенные семена хранятся дольше, достаточно поместить их в тёмное место. Очищенный продукт лучше положить в прохладное место — в холодильник. Максимальный срок годности семян — один год.

Намного дольше сможет сохраниться масло, произведенное путем холодного отжима. Оно не испортится и сбережет питательную ценность на протяжении 9 лет, без ущерба для химического состава.

Кунжутное масло рекомендуется употреблять только в свежем виде. На нём нельзя готовить, так как при тепловой обработке появляется горечь и образуются вредные канцерогены.

Как употреблять кунжутные семена

Для того чтобы продукт хорошо усвоился, рекомендуется предварительно замочите его на некоторое время. Достаточно взять одну чайную ложку на 100 мл воды.

Дневная норма должна составлять не более 3 чайных ложек. Семена лучше употреблять во время еды, так как это предотвратит неприятные проявления со стороны желудочно-кишечного тракта.

От остеопороза

Для противодействия этому заболеванию можно приготовить великолепное масло, которое станет отличным дополнением к завтраку. Сто граммов свежего сливочного масла нужно растопить при комнатной температуре, добавить к нему такое же количество семян сезама и тщательно перемешать. Полученная паста отлично подойдет в качестве основы для бутерброда.

От гастрита

При комплексном лечении данного заболевания рекомендуется принимать кунжут в виде масла. Достаточно употреблять по 1 столовой ложке несколько раз в сутки.

От диабета

Всего две чайные ложки семян в день могут оказать существенную помощь при лечении диабета. Витамин B6, содержащийся в кунжуте, обладает способностью снижать потребности в поступлении инсулина.

Однако переизбыток этого вещества может вызвать внезапное понижение уровня сахара, поэтому очень важно не превышать допустимую дозировку.

Для суставов

Четыре столовых ложки семян кунжута, по двести граммов очищенных семечек тыквы и меда, три столовых ложки изюма, восемь столовых ложек семян льна и две столовых ложки желатина смешать в блендере до однородности. Полученную смесь следует употреблять по утрам, по одной столовой ложке.

Кому нельзя употреблять кунжут

Несмотря на обилие ценных качеств, волшебный сезам подходит не всем. Его нельзя употреблять при повышенной свертываемости крови, нарушениях работы мочеполовой системы, острых проблемах желудочно-кишечного тракта, индивидуальной непереносимость входящих в состав компонентов и наличии аллергических проявлений.

Даже при полном отсутствии проблем со здоровьем важно соблюдать меру и употреблять не более трех чайных ложечек семян день. Так как злоупотребление любым, даже самым полезным продуктом, может привести к обратному результату.