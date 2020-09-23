Всего 15 граммов этого овоща в день спасет от гипертонии, сахарного диабета, подагры и онкологии

В одном из последних исследований американских ученых выяснилось, что в составе баклажанов есть мощный антиоксидант – хлорогеновая кислота.

Она благотворно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы и печени, а также может применяться для профилактики сахарного диабета, туберкулеза и некоторых онкологических заболеваний.

Китайские ученые пришли к выводу, что антоцианы, извлеченные из баклажанных культур, способны защищать ДНК от повреждений. Плюсом ко всему, этот овощ способствует похудению, так как он содержит мало калорий, но хорошо насыщает.

Мякоть баклажана

Ее используют при атеросклерозе, отеках, проблемах в работе сердечной мышцы и в качестве профилактики развития подагры, так как она хорошо вы водит мочевую кислоту из организма.

Мякоть применяют в качестве желчегонного средства, а еще она отлично прочищает сосуды от отложений холестерина. Благодаря большому количеству клетчатки эта часть баклажана способствует мягкому очищению кишечника и предотвращению запоров.

Настой из мякоти баклажана обладает желчегонным действием. Чтобы его приготовить овощ следует очистить от кожуры, мякоть нарезать кубиками и залить одним стаканом кипятка. Затем емкость необходимо отправить на водяную баню на 30 минут. Полученный состав нужно процедить и принимать по половине стакана 3 раза в день перед приемом пищи.

Кожица баклажана

Если, очищая баклажан, вы выкидываете кожуру в мусорное ведро, то знайте, что вы выбрасываете отличное средство против заболеваний ротовой полости.

Кожицу необходимо высушить, растереть в порошок и использовать в качестве основы для полоскания рта.

Также порошок используют для лечения повышенного артериального давления. Для этого измельчённую кожуру принимают ежедневно по чайной ложке перед приемом пищи.

Свежевыжатый сок

При помощи сока из молодых баклажан можно вылечить экзему, поверхностные язвы, улучшить работу сердечной мышцы и очистить сосуды от холестерина. Для этого необходимо принимать по 1-2 чайных ложки сока ежедневно во время еды. Курс следует продолжать в течение 10 дней.